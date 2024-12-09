Генеральный менеджер «Динамо» рассказал, как клуб отказал «Авангарду» в обмене Рашевского

Спортивный директор – генеральный менеджер московского «Динамо» Алексей Сопин объяснил, почему клуб отказался от обмена Дмитрия Рашевского в «Авангард».

— Недавно «Динамо» могло заработать свыше 100 млн рублей, если бы согласилось обменять Дмитрия Рашевского в «Авангард» на денежную компенсацию. Насколько сложно или легко было отказаться от подобного предложения?

— Скажем так, ситуация была нестандартной, потому мы вынесли её на обсуждение с нашим высшим руководством и были с ними в контакте. Было принято совместное решение отказаться от сделки.

— Это было рекордное предложение в вашей менеджерской карьере в плане предельной компенсации за игрока, от которой бы вы отказались?

— Да. Это было самое большое предложение за все эти годы, которое я слышал бы по кому-либо.

— Так совпало, что сразу после этого Дмитрий выдал свой лучший отрезок в нынешнем сезоне. На ваш взгляд, это удачное совпадение или тут больше повлияло то, что он прислушался к вашим предыдущим словам в его адрес?

— Думаю, что это совокупность всех факторов. И до него дошли слова руководителей, потому что ведь с ним общался не только я или наш главный тренер, но также и президент клуба, и генеральный директор.

Наверное, дошли и слова, и плюс заиграло всё звено. Мы видим, как прекрасно сейчас взаимодействует вся тройка Михеева. Думаю, что всё сложилось в общий момент. Надеюсь, что они так же продолжат действовать и после паузы, — сказал Сопин в эксклюзивном интервью «Чемпионату».