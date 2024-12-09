Спортивный директор «Динамо»: находимся в диалоге с клубами по проведению пары обменов

Спортивный директор – генеральный менеджер московского «Динамо» Алексей Сопин заявил, что клуб планирует обменять пару игроков.

— Что ждать от трансферной активности «Динамо» в дедлайн? Мы видели состав команды на последний матч регулярки перед паузой, и с учётом травмированных нет ни одного запасного.

— На самом деле это двоякая ситуация. Можем держать шесть-семь звеньев, но что делать, если нет травм? Тогда ребята будут просиживать в запасе, не имея игровой практики, что приведёт к появлению недовольных. Все ребята амбициозные и хотят играть. Не знаю ни одного хоккеиста, который согласен сидеть на трибуне. Могут возникать и бурления, и даже конфликты. Поэтому здесь нужно соблюдать баланс, который как раз и поддерживают те ребята, которых мы взяли на двусторонние контракты. Да, попали в тяжёлую ситуацию с 12 нападающими, но вышли и сыграли.

— Вы же не можете выйти на рынок и посулить огромную компенсацию за обмен игрока.

— Я уверен, что мы можем выйти с таким предложением к нашим руководителям, но понятно, что мы скованы бюджетом. Так получилось, что за последние годы работы у нас нет гигантских денег на выкуп хоккеистов. Мы стараемся проводить обмены без привлечения финансовой стороны. Но если будет чёткое предложение по игроку, который нам нужен и в котором мы сильно заинтересованы, то будем доносить до руководителей, что нужны деньги. Мы очень заинтересованы в привлечении пары новых хоккеистов, но фамилии не назову. Скажу, что находимся в тесном диалоге с несколькими клубами по проведению пары обменов, — сказал Сопин в эксклюзивном интервью «Чемпионату».