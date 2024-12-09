Овечкин провёл 20-минутную тренировку на льду после травмы

Российский хоккеист Александр Овечкин провёл пока самую продолжительную тренировку на льду после травмы — она длилась 20 минут. Об этом в соцсети Х сообщил журналист Тарик Эль-Башир.

Напомним, сейчас Овечкин восстанавливается после тяжелейшей травмы в своей карьере — перелома малоберцовой кости. Он постепенно возвращается к тренировкам на льду.

До травмы Овечкин показывал блестящую результативность с начала сезона-2024/2025. После 18 матчей в составе «Вашингтона» Александр набрал 25 очков. Ему удалось забросить 15 шайб и сделать 10 голевых передач.

«Вашингтон» занимает первую строчку в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ.