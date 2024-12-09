Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Овечкин провёл 20-минутную тренировку на льду после травмы

Овечкин провёл 20-минутную тренировку на льду после травмы
Комментарии

Российский хоккеист Александр Овечкин провёл пока самую продолжительную тренировку на льду после травмы — она длилась 20 минут. Об этом в соцсети Х сообщил журналист Тарик Эль-Башир.

Напомним, сейчас Овечкин восстанавливается после тяжелейшей травмы в своей карьере — перелома малоберцовой кости. Он постепенно возвращается к тренировкам на льду.

До травмы Овечкин показывал блестящую результативность с начала сезона-2024/2025. После 18 матчей в составе «Вашингтона» Александр набрал 25 очков. Ему удалось забросить 15 шайб и сделать 10 голевых передач.

«Вашингтон» занимает первую строчку в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ.

Материалы по теме
«Должен буду следовать за ним». НХЛ уже готовится праздновать великий рекорд Овечкина «Должен буду следовать за ним». НХЛ уже готовится праздновать великий рекорд Овечкина
«Предложение «Авангарда» было самым большим, что я слышал за все годы». Интервью с Сопиным
Эксклюзив
«Предложение «Авангарда» было самым большим, что я слышал за все годы». Интервью с Сопиным
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android