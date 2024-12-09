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Генменеджер «Динамо» — о продлении игроков: за январь-февраль должны закрыть ряд вопросов

Генменеджер «Динамо» — о продлении игроков: за январь-февраль должны закрыть ряд вопросов
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Спортивный директор – генеральный менеджер московского «Динамо» Алексей Сопин рассказал, когда планируются переговоры с Максимом Моторыгиным о продлении контракта.

— Есть ли смысл уже сейчас вступать в переговоры с Максимом Моторыгиным о продлении контракта, учитывая, насколько дефицитной позицией стала вратарская линия?
— Думаю, что поступим здесь так же, как уже было два года назад с теми же Рашевским и Максимом Джиошвили. После дедлайна в январе сядем и всё спокойно обсудим, не оттягивая этот вопрос на февраль-март. Речь идёт не только о Максиме, а о целом ряде хоккеистов на истекающих контрактах, как в возможном статусе ОСА, так и НСА, в сохранении которых в «Динамо» мы заинтересованы. За январь-февраль должны закрыть ряд вопросов», — сказал Сопин в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

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