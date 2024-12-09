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Стал известен состав сборной Казахстана на КПК. В нём лишь два игрока «Барыса»

Стал известен состав сборной Казахстана для участия в Кубке Первого канала, который пройдёт с 12 по 15 декабря на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным списком игроков национальной команды Казахстана:

Вратари:

Джелал-ад-Дин Амирбеков («Магнитка», ВХЛ);

Жакен Ибрагимов («Сарыарка»);

Андрей Шутов («Барыс»).

Защитники:

Степан Александров, Владимир Гребенщиков (все — «Торпедо», Усть-Каменогорск);

Дмитрий Бреус («Торпедо», Нижний Новгород);

Хакназар Кенесбай, Кирилл Никитин (все — «Номад»);

Эдуард Михайлов («Арлан»);

Егор Наместников, Кирилл Полохов («Сарыарка»).

Нападающие:

Олег Бойко («Барыс»);

Александр Борисевич, Андрей Буяльский, Руслан Демин (все — «Сарыарка»);

Владимир Волков, Дмитрий Преснов, Денис Чапоров (все — «Арлан»);

Дмитрий Гренц, Артем Лихотников (все — «Хумо», Ташкент);

Саян Данияр («Номад»);

Алексей Зубов, Ян Тютюньков («Торпедо», Усть-Каменогорск)

Евгений Рымарев («Юнисон», ВХЛ);

Александр Своеволин («Кулагер»).

Тренерский штаб:

Главный тренер — Олег Болякин

Тренеры: Владимир Князев, Талгат Жайлауов

Тренер вратарей — Павел Бессонов

Генеральный менеджер — Александр Корешков

Первый матч сборной Казахстана пройдёт 12 декабря с командой Беларуси в 14:30 мск