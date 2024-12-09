Стал известен состав сборной Казахстана на КПК. В нём лишь два игрока «Барыса»

Стал известен состав сборной Казахстана для участия в Кубке Первого канала, который пройдёт с 12 по 15 декабря на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным списком игроков национальной команды Казахстана:
Вратари:
Джелал-ад-Дин Амирбеков («Магнитка», ВХЛ);
Жакен Ибрагимов («Сарыарка»);
Андрей Шутов («Барыс»).
Защитники:
Степан Александров, Владимир Гребенщиков (все — «Торпедо», Усть-Каменогорск);
Дмитрий Бреус («Торпедо», Нижний Новгород);
Хакназар Кенесбай, Кирилл Никитин (все — «Номад»);
Эдуард Михайлов («Арлан»);
Егор Наместников, Кирилл Полохов («Сарыарка»).
Нападающие:
Олег Бойко («Барыс»);
Александр Борисевич, Андрей Буяльский, Руслан Демин (все — «Сарыарка»);
Владимир Волков, Дмитрий Преснов, Денис Чапоров (все — «Арлан»);
Дмитрий Гренц, Артем Лихотников (все — «Хумо», Ташкент);
Саян Данияр («Номад»);
Алексей Зубов, Ян Тютюньков («Торпедо», Усть-Каменогорск)
Евгений Рымарев («Юнисон», ВХЛ);
Александр Своеволин («Кулагер»).
Тренерский штаб:
Главный тренер — Олег Болякин
Тренеры: Владимир Князев, Талгат Жайлауов
Тренер вратарей — Павел Бессонов
Генеральный менеджер — Александр Корешков
Первый матч сборной Казахстана пройдёт 12 декабря с командой Беларуси в 14:30 мск