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В КХЛ ответили на вопрос, когда «Црвена Звезда» войдёт в состав клубов КХЛ

В КХЛ ответили на вопрос, когда «Црвена Звезда» войдёт в состав клубов КХЛ
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Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов рассказал, почему «Црвена Звезда» не может войти в состав клубов лиги в ближайшее время.

— В ноябре был подписан меморандум между КХЛ и «Црвеной Звездой». Когда планируется вступление сербского клуба в лигу?
— Мы пока таких планов не строим. Там должна проводиться большая работа: популяризация хоккея, улучшение инфраструктуры. У них сейчас нет стадиона, который соответствует требованиям КХЛ для проведения домашних матчей. Будем прорабатывать вопрос.

В следующий раз с представителями «Црвены Звезды» встретимся 22-го числа в Ташкенте, куда мы их пригласили на круглый стол. Там обсудим все проблемы и то, как будем по ним взаимодействовать.

У них есть заинтересованность в том, чтобы развивать хоккей, а мы будем в этом помогать. Но здесь надо конструктивно подходить, начиная от детского хоккея, заканчивая взрослыми командами, — приводит слова Морозова Legalbet.

Напомним, 7 ноября 2024-го КХЛ и «Црвена Звезда» подписали Меморандум о стратегическом сотрудничестве. В планах – провести совместные тренировочные сборы российских и сербских игроков, а также соревнования между клубами Сербии и российскими хоккейными школами системы КХЛ.

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