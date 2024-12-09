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Сопин: в ближайшие пару дней московское «Динамо» финализирует историю с О’Деллом

Сопин: в ближайшие пару дней московское «Динамо» финализирует историю с О’Деллом
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Спортивный директор – генеральный менеджер московского «Динамо» Алексей Сопин рассказал, когда нападающий Эрик О’Делл вернётся на лёд в составе бело-голубых.

— Когда разрешится вопрос с Эриком О’Деллом?
— Эрик тренируется последние три дня, набирает форму. Думаю, что в ближайшие несколько дней мы финализируем эту историю, — сказал Сопин в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

Напомним, ранее Сопин рассказал, что хоккеист чувствовал дискомфорт, связанный с его старыми травмами, поэтому тренерский штаб и врачи приняли решение дать ему паузу для восстановления.

Последний раз О’Делл участвовал в матче с «Металлургом», где набрал два очка.

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