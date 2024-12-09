Мичков — лучший новичок НХЛ в возрасте 20 лет и младше. 1-й номер драфта Селебрини — 4-й

Российский хоккеист, нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков стал первым в пятёрке лучших хоккеистов Национальной хоккейной лиги в возрасте 20 лет и младше. В эту же пятёрку вошёл и 18-летний Маклин Селебрини — первый номер драфта НХЛ в 2024 году, он на четвёртом месте по результативности. Об этом сообщает официальный сайт НХЛ.

9 декабря Мичкову исполнилось 20 лет, он лидирует среди новичков НХЛ по количеству голов (11) и общего количества набранных очков (24) и делит первое место в НХЛ с форвардом «Эдмонтон Ойлерз» Леоном Драйзайтлем по количеству голов в овертайме за 25 матчей.

«Мичков нам там очень помог», — сказал главный тренер «Филадельфии» Джон Торторелла.

Селебрини после 18 проведённых встреч смог заработать 15 очков, забросив восемь шайб, сделав семь передач. Известно, что он в начале этого сезона пропустил 12 игр из-за травмы.