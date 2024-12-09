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Ансель Галимов рассказал, что советует молодым игрокам «Спартака» в момент дебюта в КХЛ

Ансель Галимов рассказал, что советует молодым игрокам «Спартака» в момент дебюта в КХЛ
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Нападающий «Спартака» Ансель Галимов поделился главным советом, который даёт молодым игрокам, собирающимся дебютировать в составе их команды в КХЛ.

— В последнее время в «Спартаке» дебютирует много молодых игроков. Вы как-то им помогаете? Успокаиваете?
— Да, каждый раз, когда приходят новые ребята, я как опытный игрок стараюсь успокаивать молодых. Разговариваю с ними перед игрой, говорю, чтобы они кайфовали от матчей и поменьше волновались, — приводит слова Галимова Legalbet.

Напомним, 33-летний Галимов дебютировал за московский «Спартак» в 2019 году. В КХЛ он дебютировал за «Нефтехимик» в сезоне-2012/2013.

«Спартак» находится на втором месте в турнирной таблице на Западе.

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