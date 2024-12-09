Нападающий «Спартака» Галимов рассказал, чем будут заниматься хоккеисты в период паузы

Нападающий «Спартака» Ансель Галимов рассказал о планах во время перерыва в матчах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

— Впереди пауза в регулярном чемпионате. Какие у вас планы? Что будете делать?

— У нас будет всего один выходной, после него пройдём медосмотр. А потом начнётся тренировочный процесс, и будем готовиться к играм, — приводит слова Галимова Legalbet.

Напомним, следующие матчи КХЛ стартуют только 17 декабря 2024-го и будут длиться вплоть до 30 декабря.

Сейчас московский «Спартак» находится на втором месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. У команды 50 очков после 35 матчей.