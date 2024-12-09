Спортивный директор «Металлурга» прокомментировал результаты команды в КХЛ

Спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков поделился впечатлениями от результатов команды в КХЛ в сезоне-2024/2025.

«Конечно, в начале сезона были проблемы, и сейчас есть моменты, которые нас не устраивают. Но в последних играх мы неплохо отработали, набрали очки. По команде я вижу, что всё идёт по нарастающей. В перерыве отдохнём и ментально, и физически. Посмотрим, надеюсь, что будем также двигаться», — приводит слова Бирюкова Legalbet.

Напомним, Бирюков после окончания прошлого сезона завершил карьеру в составе «Салавата Юлаева», недолго входил в тренерский штаб уфимцев, но уже в октябре 2024 года вернулся в родной «Металлург» на должность спортивного директора.