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Спортивный директор «Металлурга» прокомментировал результаты команды в КХЛ

Спортивный директор «Металлурга» прокомментировал результаты команды в КХЛ
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Спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков поделился впечатлениями от результатов команды в КХЛ в сезоне-2024/2025.

«Конечно, в начале сезона были проблемы, и сейчас есть моменты, которые нас не устраивают. Но в последних играх мы неплохо отработали, набрали очки. По команде я вижу, что всё идёт по нарастающей. В перерыве отдохнём и ментально, и физически. Посмотрим, надеюсь, что будем также двигаться», — приводит слова Бирюкова Legalbet.

Напомним, Бирюков после окончания прошлого сезона завершил карьеру в составе «Салавата Юлаева», недолго входил в тренерский штаб уфимцев, но уже в октябре 2024 года вернулся в родной «Металлург» на должность спортивного директора.

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