Игорь Шестёркин впервые прокомментировал подписание восьмилетнего контракта с «Рейнджерс»

Российский голкипер Игорь Шестёркин, выступающий в составе «Нью-Йорк Рейнджерс», впервые высказался о подписании нового контракта, который вступит в силу с сезона-2025/2026.

«Я просто хочу сказать спасибо всем фанатам «Нью-Йорк Рейнджерс», они поддерживают нас так сильно. Мы будем продолжать играть для них и для нашей большой семьи. Их поддержка значит очень многое для меня. Все игроки в этой раздевалке — вторая семья для меня. Мы любим этот город, мы будем счастливы быть здесь следующие восемь лет», — приводит слова Шестёркина пресс-служба «Рейнджерс» на их странице в соцсети Х.

Напомним, 7 декабря стало известно, что россиянин подписал с клубом НХЛ новое восьмилетнее соглашение с кэпхитом $ 11,5 млн, которое вступит в силу с сезона-2025/2026. Общая сумма контракта россиянина составляет $ 92 млн.