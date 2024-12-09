«Не знаю, как это комментировать». Терещенко — о том, что матчи СКА смотрят в Нью-Йорке

Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко прокомментировал слова Романа Ротенберга о том, что матчи КХЛ, а особенно игры СКА, смотрят в Нью-Йорке.

«Раз Роман Борисович говорит, что мы покажем всему миру уровень хоккея на Кубке Первого канала, значит, так и будет! В Нью-Йорке и Южной Африке смотрят матчи СКА? Не знаю, как это комментировать (смеётся). При всём уважении к Роману Борисовичу, вообще не знаю, как это комментировать. Может, правда смотрят, не знаю», — приводит слова Терещенко «Советский спорт».

Напомним, сейчас в Континентальной хоккейной лиге перерыв между матчами. С 12 по 15 декабря в Санкт-Петербурге на «СКА-Арене» пройдёт Кубок Первого канала по хоккею.