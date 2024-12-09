Кубок Первого канала по хоккею — 2024: участники, составы команд

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12 декабря в Санкт-Петербурге стартует традиционный предновогодний турнир Кубок Первого канала по хоккею – 2024. Соревнования будут длиться до 15 декабря на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге, на льду встретятся национальные команды Казахстана и Беларуси, сборная России («Россия 25») и сборная мира КХЛ.

В составе сборной Казахстана представлены только два игрока «Барыса» — Олег Бойко и Андрей Шутов, а также игрок нижегородского «Торпедо» Дмитрий Бреус.

В сборной Беларуси представили состав, в котором есть уроженец Москвы с российским гражданством вратарь Егор Вельмакин.

В сборной мира КХЛ примут участие легионеры из 16 клубов КХЛ. Ранее президент лиги Алексей Морозов заявлял, что КХЛ проводила разговор с клубами, пытаясь донести свою позицию и уговорить их отпустить легионеров на Кубок Первого канала.

В окончательный состав сборной «Россия 25» вошли 17 игроков СКА. Остальные игроки – из восьми других клубов КХЛ.

Матчи с участием сборной России будут показаны в телевизионном эфире Первого канала, а весь турнир будет доступен на официальном сайте Первого.

Отметим, что в этот период в Континентальной хоккейной лиге будет пауза между матчами. Ближайшие встречи состоятся 17 декабря.