«Ближе к концу он начнёт нервничать». Гретцки — о попытке Овечкина побить рекорд по голам

Легендарный хоккеист Уэйн Гретцки предположил, как будет себя чувствовать Александр Овечкин, когда будет становиться ближе к рекорду НХЛ по голам. Об этом сообщил журналист The Athletic Крис Джонстон.

«Он человек. Ближе к концу он начнет нервничать», — приводит слова Гретцки Джонстон у себя на странице в соцсети Х.

Напомним, сейчас на счету Овечкина 868 шайб. До рекорда, установленного Уэйном Гретцки, россиянину осталось забросить 26 шайб. Сам Гретцки установил рекорд в 1994 году, опередив своего кумира — Горди Хоу.

Сейчас Овечкин восстанавливается после тяжёлой травмы — перелом малоберцовой кости. Он успел заработать 25 очков после 18 матчей.