Россияне Коваленко и Георгиев обменяны из «Колорадо» в «Сан-Хосе»

Российские хоккеисты Николай Коваленко и Александр Георгиев обменяны из «Колорадо» в «Сан-Хосе Шаркс» на вратаря Маккензи Блэквуда, нападающего Дживани Смита и на выбор в пятом раунде драфта НХЛ в 2027 году. Об этом сообщил клуб «Сан-Хосе» на своём официальном сайте.

Голкипер Георгиев в текущем сезоне провёл 18 матчей. На его счету девять выигранных встреч и столько же проигранных. Коэффициент надёжности Георгиева равен 3,38, а показатель отражённых бросков — 87,5%.

Нападающий Коваленко в этом чемпионате НХЛ в 28 матчах за «Колорадо» заработал восемь очков. Он забросил четыре шайбы и сделал четыре голевые передачи.