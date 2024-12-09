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Россияне Коваленко и Георгиев обменяны из «Колорадо» в «Сан-Хосе»

Россияне Коваленко и Георгиев обменяны из «Колорадо» в «Сан-Хосе»
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Российские хоккеисты Николай Коваленко и Александр Георгиев обменяны из «Колорадо» в «Сан-Хосе Шаркс» на вратаря Маккензи Блэквуда, нападающего Дживани Смита и на выбор в пятом раунде драфта НХЛ в 2027 году. Об этом сообщил клуб «Сан-Хосе» на своём официальном сайте.

Голкипер Георгиев в текущем сезоне провёл 18 матчей. На его счету девять выигранных встреч и столько же проигранных. Коэффициент надёжности Георгиева равен 3,38, а показатель отражённых бросков — 87,5%.

Нападающий Коваленко в этом чемпионате НХЛ в 28 матчах за «Колорадо» заработал восемь очков. Он забросил четыре шайбы и сделал четыре голевые передачи.

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