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Все команды системы «Вашингтона» лидируют в своих лигах

Все команды системы «Вашингтона» лидируют в своих лигах
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Все команды системы «Вашингтон Кэпиталз» заняли первые строчки турнирных таблиц в своих лигах.

Команда «Саут Каролина Стингрейс» стала первой в ECHL. У неё 33 очка после 21 матча текущего сезона.

Фарм-клуб «Вашингтона» из АХЛ «Херши Бэрс» стал первым в турнирной таблице лиги, набрав 37 очков в 25 встречах.

Клуб из НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» также занимает первую строчку в турнирной таблице лиги — 40 очков после 27 игр.

Напомним, капитан «Вашингтона», нападающий Александр Овечкин сейчас не участвует в матчах команды из-за травмы — перелома малоберцовой кости. В текущем сезоне он заработал 25 очков после 18 встреч.

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