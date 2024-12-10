Тренер «Вашингтона» высказался о ходе восстановления Александра Овечкина

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался о том, что российский нападающий Александр Овечкин провёл пока самую продолжительную тренировку на льду после травмы — она длилась 20 минут.

«Ситуация остаётся без изменений. График или сроки возвращения не изменились. Это просто ещё один позитивный шаг. Он и Милано продолжают отрабатывать навыки на льду, поэтому мы просто движемся дальше к их возвращению.

Овечкин будет заниматься с Кенни Маккадденом перед тренировкой, а затем, скорее всего, начнёт участвовать в нескольких упражнениях», — приводит слова Карбери журналист Том Гулитти на личной странице в социальной сети X.

Ранее сообщалось, что у Александра Овечкина диагностировали перелом ноги.

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