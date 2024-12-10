Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Игорь Шестёркин – о новом контракте: было очень сложно справиться со всем этим шумом

Игорь Шестёркин – о новом контракте: было очень сложно справиться со всем этим шумом
Аудио-версия:
Комментарии

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин рассказал о переживаниях перед подписанием нового контракта с клубом.

«Честно говоря, мне было очень сложно справиться со всем этим шумом. Но сейчас всё произошло, всё завершено, и теперь я могу быть готовым к игре и сосредоточиться. Иногда это несложно сосредоточиться, но иногда бывает тяжело, так что никогда не знаешь заранее. Иногда действительно было трудно, особенно после неудачной игры, так что просто стараешься перейти к следующему дню», — приводит слова Шестёркина официальный сайт НХЛ.

7 декабря стало известно, что россиянин подписал с клубом НХЛ новое восьмилетнее соглашение с кэпхитом $ 11,5 млн, которое вступит в силу с сезона-2025/2026. Общая сумма контракта россиянина составляет $ 92 млн.

Материалы по теме
«Рейнджерс» избавились от капитана ради Шестёркина. Контракт Игоря — новый рекорд НХЛ
«Рейнджерс» избавились от капитана ради Шестёркина. Контракт Игоря — новый рекорд НХЛ

Сколько платят хоккеистам НХЛ в 2024 году

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android