Игорь Шестёркин – о новом контракте: было очень сложно справиться со всем этим шумом

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин рассказал о переживаниях перед подписанием нового контракта с клубом.

«Честно говоря, мне было очень сложно справиться со всем этим шумом. Но сейчас всё произошло, всё завершено, и теперь я могу быть готовым к игре и сосредоточиться. Иногда это несложно сосредоточиться, но иногда бывает тяжело, так что никогда не знаешь заранее. Иногда действительно было трудно, особенно после неудачной игры, так что просто стараешься перейти к следующему дню», — приводит слова Шестёркина официальный сайт НХЛ.

7 декабря стало известно, что россиянин подписал с клубом НХЛ новое восьмилетнее соглашение с кэпхитом $ 11,5 млн, которое вступит в силу с сезона-2025/2026. Общая сумма контракта россиянина составляет $ 92 млн.

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