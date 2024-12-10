«Рейнджерс» проиграли дома «Чикаго». Панарин очков не набрал

Сегодня, в ночь с 9 на 10 декабря мск на льду «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Чикаго Блэкхоукс». Победу одержали гости со счётом 2:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились канадские форварды Тайлер Бертуцци и Тейлор Холл.

У хозяев единственная заброшенная шайба на счету канадца Уилл Кайлли.

Российские нападающие Артемий Панарин («Рейнджерс») и Илья Михеев («Чикаго») результативными действиями не отметились.

Следующий матч «Рейнджерс» сыграет на выезде с «Баффало Сэйбрз» 12 декабря. «Чикаго» продолжит выездную серию и встретится с «Нью-Йорк Айлендерс» 13 декабря.