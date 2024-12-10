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Нью-Йорк Рейнджерс — Чикаго Блэкхоукс, результат матча 10 декабря 2024, счёт 1:2, регулярный чемпионат НХЛ

«Рейнджерс» проиграли дома «Чикаго». Панарин очков не набрал
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Сегодня, в ночь с 9 на 10 декабря мск на льду «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Чикаго Блэкхоукс». Победу одержали гости со счётом 2:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
10 декабря 2024, вторник. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 2
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 Бертуцци (Холл) – 08:10     1:1 Кайлли (Кэррик) – 19:17 (sh)     1:2 Холл (Бедард, Дикинсон) – 26:16    

В составе победителей заброшенными шайбами отметились канадские форварды Тайлер Бертуцци и Тейлор Холл.

У хозяев единственная заброшенная шайба на счету канадца Уилл Кайлли.

Российские нападающие Артемий Панарин («Рейнджерс») и Илья Михеев («Чикаго») результативными действиями не отметились.

Следующий матч «Рейнджерс» сыграет на выезде с «Баффало Сэйбрз» 12 декабря. «Чикаго» продолжит выездную серию и встретится с «Нью-Йорк Айлендерс» 13 декабря.

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