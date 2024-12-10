Вячеслав Фетисов отреагировал на получение Шестёркиным рекордного контракта в НХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов отреагировал на получение российским голкипером «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорем Шестёркиным рекордного контракта среди вратарей НХЛ.

«Могу только поздравить одного из самых талантливых наших хоккеистов. Главное, чтобы вся эта история с контрактом не помешала достичь ему самой важной цели — выиграть Кубок Стэнли.

А вообще приятно, что в НХЛ придерживаются спортивных принципов. Наши ребята там достойно представляют свою страну, и клубы НХЛ именно с ними связывают своё будущее», — приводит слова Фетисова «ВсёПроСпорт.ру».

7 декабря стало известно, что россиянин подписал с клубом НХЛ новое восьмилетнее соглашение с кэпхитом $ 11,5 млн, которое вступит в силу с сезона-2025/2026. Общая сумма контракта Шестёркина составляет $ 92 млн, чтр является рекордом для вратарей лиги.

Шестеркин шуткой ответил на вопрос о новом контракте