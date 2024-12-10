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Стало известно, что планирует сделать НХЛ в матче, в котором Овечкин побьёт рекорд Гретцки

Стало известно, что планирует сделать НХЛ в матче, в котором Овечкин побьёт рекорд Гретцки
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Вчера, 9 декабря, прошёл Совет управляющих Национальной хоккейной лиги, главной темой повестки которого стало возможное падение снайперского рекорда Уэйна Гретцки и его покорение российским форвардом «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным, сообщает репортёр Фрэнк Серавалли из Daily Faceoff.

По сведениям источника, функционеры обсуждали план мероприятий на случай установление Овечкиным нового рекорда по количеству голов в регулярных сезонах. Таким образом рабочий план будет заключаться в немедленной остановке игры в момент установления нового рекорда, даже если она будет проходить на выезде, и проведении полной презентации c Овечкиным, Гретцки и Беттмэном в честь данного события.

Также одним из пунктов обсуждений было то, как другие телевизионные рынки и национальные трансляции будут освещать данное событие.

Напомним, Овечкин сейчас в процессе восстановления от травмы — перелома малоберцовой кости. На данный момент отставание Овечкина от Гретцки составляет 26 шайб.

Овечкин провёл 20-минутную тренировку на льду после травмы

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