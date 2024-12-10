Уэйн Гретцки выступил с заявлением о погоне Алесандра Овечкина за его рекородом

Вчера, 9 декабря, прошёл Совет управляющих Национальной хоккейной лиги, главной темой повестки которого стало возможное падение снайперского рекорда Уэйна Гретцки и его покорение российским форвардом «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным. На этом фоне Гретцки вновь высказался о погоне Овечкина.

«То, что он сделал, невероятно, то, что он сделал, замечательно, то, что он сделал, здорово для игры. Что ещё важнее, так это то, что сделала его команда — это действительно, действительно весело. Забивать голы — это одно, но когда вы ещё и выигрываете, это делает происходящее гораздо веселее и круче», — приводит слова Гретцки Daily Faceoff.

Напомним, на данный момент «Вашингтон» возглавляет общую турнирную таблицу НХЛ, имея в активе 40 очков. Команда выдала мощную гостевую победную серию, установив ряд рекордов.

Овечкин провёл 20-минутную тренировку на льду после травмы