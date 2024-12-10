Уэйн Гретцки высказался об игре Александра Овечкина, упомянув двух легенд НХЛ

Легендарный канадский экс-нападающий Уэйн Гретцки оценил игру российского форварда и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Он как бык. Его бросок всё так же хорош. Я играл с Яри Курри и Бреттом Халлом, и один из лучших комплиментов, который я мог бы им сделать, это то, что они ни разу не промахнулись по воротам. Овечкин не промахивается по воротам. Тем больше ему сил. Он был великолепен в этом году, и я знаю, как это тяжело в его возрасте. Становится всё сложнее и сложнее, но он держится», — приводит слова Гретцки Daily Faceoff.

Напомним, Овечкин сейчас в процессе восстановления от травмы — перелома малоберцовой кости. На данный момент отставание Овечкина от Гретцки по голам в регулярке НХЛ составляет 26 шайб.

Тренировка Овечкина в хоккейной амуниции после травмы