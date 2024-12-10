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Гретцки рассказал о психологическом состоянии Овечкина на фоне погони за его рекордом

Гретцки рассказал о психологическом состоянии Овечкина на фоне погони за его рекордом
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Легендарный канадский экс-нападающий Уэйн Гретцки оценил состояние российского форварда и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина на финишной прямой погони за его снайперским рекордом.

«С ним всё будет в порядке. Я периодически разговариваю с Алексом. Я всегда желаю ему всего наилучшего. Знаете, он уже справлялся с давлением, он выигрывал Кубок Стэнли. Он стал большой частью НХЛ и огромной частью «Вашингтон Кэпиталз». Послушайте, он внёс исключительный позитивный вклад в этот спорт, и это хорошо для него», — приводит слова Гретцки Daily Faceoff.

На данный момент отставание Овечкина от Гретцки по голам в регулярке НХЛ составляет 26 шайб. Александр продолжает восстановление от травмы и должен вернуться к началу нового года.

Овечкин провёл 20-минутную тренировку на льду после травмы

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