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НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 10 декабря

НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 10 декабря
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Сегодня, 10 декабря, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели три встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами сыгранных матчей регулярки нынешнего сезона.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

НХЛ — регулярный чемпионат
10 декабря 2024, вторник. 03:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
5 : 6
Б
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Бенсон (Козенс, Кребс) – 01:38     1:1 Дебринкэт (Ларкин) – 04:05     1:2 Копп (Комфер, Зайдер) – 04:46     2:2 Томпсон (Цукер) – 10:25     3:2 Цукер (Кребс, Маклауд) – 15:26     3:3 Рэймонд (Ларкин, Густафссон) – 21:05     4:3 Обе-Кюбель (Маленстин, Пауэр) – 22:26     5:3 Цукер (Маклауд) – 29:46     5:4 Копп (Шьяро, Комфер) – 50:27     5:5 Зайдер (Рэймонд, Эдвинссон) – 55:42     5:6 Ларкин – 65:00    
НХЛ — регулярный чемпионат
10 декабря 2024, вторник. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 2
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 Бертуцци (Холл) – 08:10     1:1 Кайлли (Кэррик) – 19:17 (sh)     1:2 Холл (Бедард, Дикинсон) – 26:16    
НХЛ — регулярный чемпионат
10 декабря 2024, вторник. 03:30 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
3 : 2
Б
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Лайне (Судзуки, Хатсон) – 02:36 (pp)     1:1 Терри (Фаулер, Харкинс) – 10:49     1:2 Терри – 24:25 (pp)     2:2 Дак (Слафковски, Лайне) – 24:36     3:2 Лайне – 65:00    

Первое место в Восточной конференции Национальной хоккейной лиги занимает «Вашингтон Кэпиталз», имея в активе 40 очков после 27 сыгранных встреч.

В Западной конференции Национальной хоккейной лиги первое место занимает «Миннесота Уайлд» с 40 очками после 27 матчей.

Напомним, регулярный сезон-2024/2025 Национальной хоккейной лиги завершится в апреле следующего года.

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