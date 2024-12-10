НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 10 декабря

Сегодня, 10 декабря, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели три встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами сыгранных матчей регулярки нынешнего сезона.

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Первое место в Восточной конференции Национальной хоккейной лиги занимает «Вашингтон Кэпиталз», имея в активе 40 очков после 27 сыгранных встреч.

В Западной конференции Национальной хоккейной лиги первое место занимает «Миннесота Уайлд» с 40 очками после 27 матчей.

Напомним, регулярный сезон-2024/2025 Национальной хоккейной лиги завершится в апреле следующего года.