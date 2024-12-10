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«Сказали ещё в начале ноября». Звягин раскрыл все обстоятельства ухода из «Авангарда»

«Сказали ещё в начале ноября». Звягин раскрыл все обстоятельства ухода из «Авангарда»
Аудио-версия:
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Бывший главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин рассказал про обстоятельства ухода из омского клуба.

— Как произошло ваше расставание с «Авангардом»? Ведь оно, как понимаю, случилось немного раньше, чем планировалось.
— Трудно сказать, чуть раньше или чуть позже. Мне ещё за два дня до домашней игры со СКА (матч состоялся 11 ноября. – Прим. «Чемпионата») сказали, что проведены переговоры с канадским тренером, а мне предлагается другая должность.

— Другая должность – это место помощника в штабе у нового тренера?
— Нет. В системе клуба, но совсем не по моей специальности. О возвращении к роли ассистента речи никогда не шло, но я в любом случае не остался бы в таком статусе. Потому что есть люди на своих местах, я бы не согласился заменить кого-то.

— Выходит, вы почти месяц работали, понимая, что «Авангард» уже ищет нового тренера?
— Да. Когда Кожевников сказал об этом, то я ответил, что меня волнует лишь то, кто готовит команду к ближайшей игре со СКА. Сказали, что готовлю я, что я продолжаю работать, до того времени, когда приедет новый тренер. Потом уже 2 декабря Евгений Игоревич приехал в Омск, прошла встреча, разговор о команде, об игроках. Вечером мне позвонили и сказали, что готовы бумаги о расторжении контракта, — сказал Звягин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Льву Лукину.

Полную версию эксклюзивного интервью с Сергеем Звягиным читайте на «Чемпионате»:
«Старался не только пожары тушить». Первое интервью со Звягиным после ухода из «Авангарда»
Эксклюзив
«Старался не только пожары тушить». Первое интервью со Звягиным после ухода из «Авангарда»
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