Состояние здоровья Овечкина, Топурия поднимется в дивизион Махачева. Главное к утру
Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался о восстановлении травмированного Александра Овечкина после его участия в 20-минутной тренировке, испано-грузинский боец и чемпион UFC Илия Топурия сообщил о переходе из полулёгкого веса в лёгкий, вингер «Наполи» Хвича Кварацхеля близок к продлению контракта с клубом. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Тренер «Вашингтона» высказался о ходе восстановления Александра Овечкина.
- Илия Топурия: вероятно, вы видели мой последний бой в полулёгком весе.
- В Италии сообщили новые подробности по будущему Хвичи Кварацхелии.
- Мануэль Нойер выбыл до конца года из-за перелома ребра.
- Топурия назвал соперника, с которым хочет сразиться в ближайшем поединке. Это не Махачев.
- Стало известно, что планирует сделать НХЛ в матче, в котором Овечкин побьёт рекорд Гретцки.
- Эрика Андреева вышла в полуфинал челленджера во Франции в парном разряде.
- «Рейнджерс» проиграли дома «Чикаго». Панарин очков не набрал.
- В Англии завершились слушания по делу о 115 нарушениях «Манчестер Сити» — Daily Mail.
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