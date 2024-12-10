Состояние здоровья Овечкина, Топурия поднимется в дивизион Махачева. Главное к утру

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался о восстановлении травмированного Александра Овечкина после его участия в 20-минутной тренировке, испано-грузинский боец и чемпион UFC Илия Топурия сообщил о переходе из полулёгкого веса в лёгкий, вингер «Наполи» Хвича Кварацхеля близок к продлению контракта с клубом. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

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