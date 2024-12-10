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Состояние здоровья Овечкина, Топурия поднимется в дивизион Махачева. Главное к утру

Состояние здоровья Овечкина, Топурия поднимется в дивизион Махачева. Главное к утру
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался о восстановлении травмированного Александра Овечкина после его участия в 20-минутной тренировке, испано-грузинский боец и чемпион UFC Илия Топурия сообщил о переходе из полулёгкого веса в лёгкий, вингер «Наполи» Хвича Кварацхеля близок к продлению контракта с клубом. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Тренер «Вашингтона» высказался о ходе восстановления Александра Овечкина.
  2. Илия Топурия: вероятно, вы видели мой последний бой в полулёгком весе.
  3. В Италии сообщили новые подробности по будущему Хвичи Кварацхелии.
  4. Мануэль Нойер выбыл до конца года из-за перелома ребра.
  5. Топурия назвал соперника, с которым хочет сразиться в ближайшем поединке. Это не Махачев.
  6. Стало известно, что планирует сделать НХЛ в матче, в котором Овечкин побьёт рекорд Гретцки.
  7. Эрика Андреева вышла в полуфинал челленджера во Франции в парном разряде.
  8. «Рейнджерс» проиграли дома «Чикаго». Панарин очков не набрал.
  9. В Англии завершились слушания по делу о 115 нарушениях «Манчестер Сити» — Daily Mail.
  10. Бейсболист подписал контракт, сумма которого превышает карьерный заработок Леброна в НБА.
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