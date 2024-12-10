Звягин: Курьянов не сам ушёл из «Авангарда». У него такая же ситуация, как и у меня

Бывший главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин рассказал про уход Антона Курьянова из стана «ястребов».

— В каком ключе прошло прощание с командой?

— Очень коротко. Мы с Антоном Курьяновым пришли на командное собрание, руководство сделало объявление. Мы обратились к ребятам, поблагодарили за работу. На этом, собственно, всё.

— Бытует мнение, что Курьянов ушёл из «Авангарда» сам. Из солидарности с вами.

— Нет, он не сам ушёл. У него такая же ситуация, как и у меня, была. Ему предложили другую должность в системе клуба. После его отказа расторгли контракт. Я думаю, что большинство людей удивились, что с Антоном Алексеевичем тоже попрощались, — сказал Звягин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Льву Лукину.