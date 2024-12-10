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Владелец «Вашингтона» назвал возможный срок восстановления Александра Овечкина

Владелец «Вашингтона» назвал возможный срок восстановления Александра Овечкина
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Владелец «Вашингтон Кэпиталз» Тед Леонсис высказался о погоне российского капитана столичного клуба Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки и заявил, что у форварда есть две-три недели на восстановление после травмы ноги.

«Овечкин всегда говорил нам: «Я не хочу просто побить рекорд; я хочу, чтобы у нас была хорошая команда, и тогда я смогу побить рекорд». Вы могли видеть, что он был действительно увлечён этим, потому что команда играет хорошо.

У него, вероятно, ещё есть две или три недели. Я не хочу, чтобы он торопился [с восстановлением]», — приводит слова Леонсиса сайт НХЛ.

После 18 матчей в составе «Вашингтона» Александр набрал 25 очков. Ему удалось забросить 15 шайб и сделать 10 голевых передач.

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