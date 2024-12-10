Звягин — о трансферах «Авангарда» в сезоне: я не знал, кого именно и когда подпишут

Бывший главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин рассказал про трансферную политику омского клуба.

— Многочисленные трансферы «Авангарда» в ноябре обсуждались с вами?

— Не в такой степени, чтобы именно моё слово стало решающим. Думаю, Кожевников у всех собирал информацию, а затем уже принимал решение. О некоторых сделках я знал за пару суток до официального объявления, а о некоторых узнавал только за несколько часов. Обсуждалось много кандидатур, а кого именно и когда подпишут, я не знал.

— Колоссальная перетряска состава – это была головная боль для вас?

— Конечно, это не даёт стабильности. Мы старались строить коллектив, прививать лидерство. У команды был виден характер. Когда приходят новые игроки, особенно в таком количестве, нужно время на притирку, в раздевалке меняется динамика. Все по-разному воспринимают такие вещи: кого-то конкуренция мотивирует, кто-то зажимается и начинает бояться. Команда – это живой организм, и понятно, что любое изменение влечёт за собой реакцию, — сказал Звягин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Льву Лукину.