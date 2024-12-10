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Бывший главный тренер «Авангарда» Звягин рассказал, осталась ли у него обида на клуб

Бывший главный тренер «Авангарда» Звягин рассказал, осталась ли у него обида на клуб
Аудио-версия:
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Бывший главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин ответил, осталась ли у него обида на клуб после ухода из команды.

— Вы много лет проработали в «Авангарде» и многое сделали для клуба, но расставание вышло точно неидеальным. Осталась ли у вас какая-то обида?
— Не только я для «Авангарда», но и «Авангард» для меня сделал очень многое. Эти семь лет получились очень запоминающимися в моей карьере. Обид вообще никаких нет. Я даже не представляю, как они могут быть. Обижаться – в принципе, не мой стиль, я стараюсь всегда в себе искать причины. В тренерской работе всё определяет результат, а если его нет, то какие могут быть обиды? Руководство вправе решать, каков кредит доверия. Естественно, я сам рассчитывал, что результат будет лучше, старался всё для этого делать. В плане же «Авангарда» как клуба – это одна из самых сильных организаций в нашем хоккее, я очень рад, что провёл здесь семь лет, много ярких воспоминаний осталось. Хотел бы поблагодарить и организацию, и болельщиков за это время, пожелать успехов «Авангарду» и дальнейшего роста, — сказал Звягин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Льву Лукину.

Полную версию эксклюзивного интервью с Сергеем Звягиным читайте на «Чемпионате»:
«Старался не только пожары тушить». Первое интервью со Звягиным после ухода из «Авангарда»
Эксклюзив
«Старался не только пожары тушить». Первое интервью со Звягиным после ухода из «Авангарда»
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