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Сергей Звягин назвал главную причину игровых проблем «Авангарда» под его руководством

Сергей Звягин назвал главную причину игровых проблем «Авангарда» под его руководством
Аудио-версия:
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Бывший главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин назвал главную причину игровых проблем омской команды под его руководством.

— Почему после матчей первой домашней серии, где просматривался рисунок, довольно резко всё повалилось? Можно ли сказать, что где-то с середины сентября вам пришлось больше думать не о постановке игры, а о восстановлении психологии коллектива?
— Да, пожалуй, так и было. Оглядываясь назад, скажу, что, наверное, в этот период не хватило терпения именно у меня. За время предсезонки и в первых играх регулярки, даже когда проигрывали, было видно, что детали улучшаются, картина игры становится более целостной. Но из-за череды поражений я немного отошёл от своего главного принципа работы, где важен не промежуточный результат, а процесс. Наш девиз – «Будь лучше каждый день» — говорит об этом. Если каждый день становиться лучше каждому индивидуально и команде в целом, результат придёт. Я же начал отходить от выбранного направления, стараясь сделать так, чтобы разгрузить команду психологически, начал подстраиваться под ситуацию. Думаю, стоило придерживаться выбранного курса. Уверен, результат был бы лучше, — сказал Звягин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Льву Лукину.

Полную версию эксклюзивного интервью с Сергеем Звягиным читайте на «Чемпионате»:
«Старался не только пожары тушить». Первое интервью со Звягиным после ухода из «Авангарда»
Эксклюзив
«Старался не только пожары тушить». Первое интервью со Звягиным после ухода из «Авангарда»
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