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Звягин: далеко не все опытные тренеры сталкивались с тем, что происходило в «Авангарде»

Звягин: далеко не все опытные тренеры сталкивались с тем, что происходило в «Авангарде»
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Бывший главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин рассказал о трудностях, с которыми сталкивался во время работы в омском клубе.

— Возможно, вам не хватило опытного помощника в тренерском штабе?
— Думаю, что далеко не все опытные специалисты сталкивались с тем, что происходило в «Авангарде» в первой части сезона. Мой тренерский штаб работал в полную силу, но, опять же, задача главного тренера состоит в том, чтобы найти всем лучшее применение.

— Как считаете, команда нормально воспринимала ваши требования, слышала вас? Были ли вы достаточно жёстким в роли главного тренера?
— У всех разные стили работы, общения с игроками, с командой. Мой построен на выстраивании отношений с игроками. Мне это хорошо удавалось в других ролях. Здесь же объём работы и ответственности был в разы больше. Очень много времени тратил на видео, другие аспекты работы и, наверное, недостаточно на общение с игроками. Это один из моментов, которые нужно было делать лучше за счёт более правильного использования тренерского штаба, делегирования обязанностей, — сказал Звягин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Льву Лукину.

Полную версию эксклюзивного интервью с Сергеем Звягиным читайте на «Чемпионате»:
«Старался не только пожары тушить». Первое интервью со Звягиным после ухода из «Авангарда»
Эксклюзив
«Старался не только пожары тушить». Первое интервью со Звягиным после ухода из «Авангарда»
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