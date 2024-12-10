«Есть некоторые звонки». Бывший главный тренер «Авангарда» — о своём будущем в хоккее

Бывший главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин рассказал о своём будущем в хоккее после ухода из омской команды.

— У «Авангарда» идёт очень сложный сезон, когда прямо по ходу регулярки происходят коренные изменения. Как вы считаете, команда выплывет?

— Я всегда был уверен, что это произойдёт. Даже уже после расставания некоторые ребята писали и звонили, говорили о том, что никто не собирается сдаваться и опускать руки. Надеюсь, что сезон у «Авангарда» будет успешным, омские болельщики этого заслуживают.

— Какие у вас планы на ближайшее будущее?

— Сейчас я рад тому, что смогу провести время с семьёй, давно их не видел. Будет возможность немного выдохнуть и посмотреть, что дальше. Есть некоторые телефонные звонки, но пока говорить о будущем преждевременно. Пока никаких приоритетов не расставляю, нужно, чтобы прошло какое-то время, — сказал Звягин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Льву Лукину.