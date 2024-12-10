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В «Колорадо» рассказали о причинах обмена Коваленко и Георгиева в «Сан-Хосе»

В «Колорадо» рассказали о причинах обмена Коваленко и Георгиева в «Сан-Хосе»
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Генеральный менеджер «Колорадо Эвеланш» Крис Макфарланд рассказал о причинах обмена нападающего Николая Коваленко и вратаря Александра Георгиева в «Сан-Хосе Шаркс».

«В случае с Георгиевым он показал, что может быть хорошим вратарём в этой лиге, о чём свидетельствует его общее количество побед за последние несколько лет и, безусловно, его игра в плей-офф в прошлом сезоне. Мы, очевидно, знали о наших проблемах с вратарями в начале сезона. Тяжело, когда оба голкипера испытывают трудности, и я думаю, Георгиев и Аннунен испытывали их в определённые моменты. Мы почувствовали, что нам нужно обновление, несколько недель назад и начали искать варианты, но нелегко совершать обмены вратарями. Я знаю, что люди думают, что это просто — поднять трубку и сделать предложение, но это не так. Игра наших вратарей не соответствовала стандартам, мы чувствовали, что должны что-то сделать.

Мы не хотели менять Николая, но чувствовали, что ради возможности добавить вратаря Маккензи Блэквуда в обмен нам нужно было смириться и включить его в сделку», — приводит слова Макфарланда сайт НХЛ.

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