«Мы должны забивать, говорил это уже 100 раз». Панарин о поражении «Рейнджерс» от «Чикаго»

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин прокомментировал поражение от «Чикаго Блэкхоукс».

«Я больше не знаю, что говорить.У нас снова было множество моментов, мы должны были забивать, но мы этого не делаем. Голевые шансы не выигрывают матчи, мы это знаем.

Мы должны забивать. Мне кажется, я уже говорил это 100 раз. Надеюсь, в следующей игре будет лучше», — приводит слова Панарина сайт НХЛ.

На льду «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Чикаго Блэкхоукс». Победу одержали гости со счётом 2:1.