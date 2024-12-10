Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Мы должны забивать, говорил это уже 100 раз». Панарин о поражении «Рейнджерс» от «Чикаго»

«Мы должны забивать, говорил это уже 100 раз». Панарин о поражении «Рейнджерс» от «Чикаго»
Комментарии

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин прокомментировал поражение от «Чикаго Блэкхоукс».

«Я больше не знаю, что говорить.У нас снова было множество моментов, мы должны были забивать, но мы этого не делаем. Голевые шансы не выигрывают матчи, мы это знаем.

Мы должны забивать. Мне кажется, я уже говорил это 100 раз. Надеюсь, в следующей игре будет лучше», — приводит слова Панарина сайт НХЛ.

На льду «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Чикаго Блэкхоукс». Победу одержали гости со счётом 2:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
10 декабря 2024, вторник. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 2
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 Бертуцци (Холл) – 08:10     1:1 Кайлли (Кэррик) – 19:17 (sh)     1:2 Холл (Бедард, Дикинсон) – 26:16    
Материалы по теме
Видео
«Рейнджерс» проиграли дома «Чикаго». Панарин очков не набрал
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android