Генеральный директор «Трактора» ответил на вопрос о строительстве новой арены в Челябинске

Генеральный директор «Трактора» Иван Савин ответил на вопрос о возможности строительства новой арены в Челябинске.

«Если вы спросите, хотели бы мы видеть новую арену, то я скажу, что мы просто мечтаем. Конечно, было бы круто, если бы в Челябинске была новая арена. Но сейчас, насколько я понимаю, вопрос о новой арене не стоит, и это не то время, чтобы выходить с инициативой о строительстве. Всему своё время. Если «Трактор» успешно выступит в этом году, то это послужит маленьким кирпичиком для решения этого вопроса», — приводит слова Савина «РБ Спорт».

Напомним, «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» вмешает 7500 человек.