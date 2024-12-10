Трёхкратный чемпион мира: у СКА в защите бардак. Армейцы дают результат, но вопрос — какой

Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко высказался об игре санкт-петербургского клуба в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги.

«У СКА в обороне бардак. И команда по три матча могла не забивать. Было дело? Было. Любой команде нужен результат. СКА даёт результат, но вопрос — какой. И вопрос, как команда его добивается. «Локомотив» и «Трактор» идут выше, а СКА располагается ниже. Вот вам и ответ», — приводит слова Терещенко Metaratings.

СКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда Романа Ротенберга набрала 44 очка за 34 матча. В следующей игре армейцы встретятся с «Локомотивом» 17 декабря.