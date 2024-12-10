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Бывший главный тренер сборной России оценил рекордный контракт Шестёркина с «Рейнджерс»

Бывший главный тренер сборной России оценил рекордный контракт Шестёркина с «Рейнджерс»
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал новый контракт голкипера Игоря Шестёркина с «Нью-Йорк Рейнджерс». Россиянин подписал восьмилетний контракт с кэпхитом $ 11,5 млн на общую сумму $ 92 млн. Это сделало его самым высокооплачиваемым вратарём в истории НХЛ.

«Своей игрой в НХЛ Игорь заслужил новый контракт. Он действительно один из лучших голкиперов лиги. Однако тот факт, что его новое соглашение стало рекордным, говорит, скорее, о стечении обстоятельств. С каждым годом контракты в НХЛ растут, а генменеджеры понимают, насколько важна роль сильного вратаря в борьбе за Кубок Стэнли», — приводят слова Плющева «Известия».

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