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Гендиректор «Трактора»: в будущем клубы КХЛ могут столкнуться с проблемами при перелётах

Гендиректор «Трактора»: в будущем клубы КХЛ могут столкнуться с проблемами при перелётах
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Генеральный директор «Трактора» Иван Савин заявил, что на совещании руководителей клубов КХЛ обсуждался вопрос централизованных авиаперевозок команд.

— Был поднят вопрос по обсуждению возможной централизации всех перелётов. Например, хоккейный клуб «Трактор» готов пойти на централизацию, если это будет улучшать условия для нашей команды.

— Нужно улучшение в плане перелётов?
— Не секрет, что мы можем в ближайшем будущем столкнуться с определёнными проблемами при перелётах. Дефицит бортов потихоньку надвигается. Пока клубы решают эту проблему самостоятельно, и как раз обсуждали возможность делать это комплексно и централизованно со всеми, — приводит слова Савина «РБ Спорт».

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