Гендиректор «Трактора»: в будущем клубы КХЛ могут столкнуться с проблемами при перелётах

Генеральный директор «Трактора» Иван Савин заявил, что на совещании руководителей клубов КХЛ обсуждался вопрос централизованных авиаперевозок команд.

— Был поднят вопрос по обсуждению возможной централизации всех перелётов. Например, хоккейный клуб «Трактор» готов пойти на централизацию, если это будет улучшать условия для нашей команды.

— Нужно улучшение в плане перелётов?

— Не секрет, что мы можем в ближайшем будущем столкнуться с определёнными проблемами при перелётах. Дефицит бортов потихоньку надвигается. Пока клубы решают эту проблему самостоятельно, и как раз обсуждали возможность делать это комплексно и централизованно со всеми, — приводит слова Савина «РБ Спорт».