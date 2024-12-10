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Григоренко: приятно, что в сборной России на Кубке Первого канала будет много ребят из СКА

Григоренко: приятно, что в сборной России на Кубке Первого канала будет много ребят из СКА
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Нападающий СКА и сборной «Россия 25» Михаил Григоренко высказался о 17 представителях армейского клуба в национальной команде на Кубок Первого канала — 2024 в Санкт-Петербурге.

– В сборную России были вызваны 17 игроков СКА. Это облегчает подготовку, учитывая внутриклубную сыгранность?
– Ну да, конечно, приятно, что много ребят с одной команды. Могу только положительно ответить на ваш вопрос.

– Какие шансы у сборной России стать обладателем Кубка Первого канала?
– Очень много знакомых игроков, будет хорошая борьба. Я думаю, у всех стоит задача выиграть турнир, и у нас в том числе. Мы хозяева турнира и не должны ударить в грязь лицом, так скажем. Конечно, задача – выиграть турнир, поэтому будем настраиваться и готовиться к боевым, серьёзным матчам, — приводит слова Григоренко «Спорт день за днём».

12 декабря в Санкт-Петербурге стартует традиционный предновогодний турнир «Кубок Первого канала» по хоккею – 2024. Соревнования будут длиться до 15 декабря на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге, на льду встретятся национальные команды Казахстана и Беларуси, сборная России («Россия 25») и сборная мира КХЛ.

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