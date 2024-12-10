Каменский: Мичков — парень с характером, сдачи тоже надо уметь давать

Вице-президент КХЛ Валерий Каменский прокомментировал участие российского нападающего «Филадельфии Флайерз» Матвея Мичкова в драке в игре с «Ютой» (2:4).

«Мичков с характером, он его показывает, утверждается. Талант у него есть, забивать он умеет, что и доказывает. Желаю ему удачи и успехов, так держать! Надо выиграть у новичка чемпионата. Показывается в таких моментах с дракой его характер, но вообще ему лучше голы забивать. Но и сдачи тоже надо уметь давать, что он умеет. Молодец!» — приводит слова Каменского «Советский спорт».

Напомним, за несколько секунд до конца матча во время одной из атак «Филадельфии» канадский форвард «Юты» Барретт Хэйтон цеплял Мичкова, находясь у него за спиной. Россиянин не стал терпеть такого поведения со стороны соперника и немедленно ввязался с ним в драку. В какой-то момент Мичков нанёс мощный удар Хэйтону кулаком в голову, за что получил удаление 2+10, а канадец был оштрафован на две минуты.