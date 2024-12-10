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Только у одной команды КХЛ большее число голкиперов сыграло «на ноль», чем у СКА

Только у одной команды КХЛ большее число голкиперов сыграло «на ноль», чем у СКА
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Вратарь СКА Павел Мойсевич во встрече с «Барысом» (1:0) впервые сыграл «на ноль» в форме армейского клуба.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 декабря 2024, воскресенье. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 0
Барыс
Астана
1:0 Грицюк (Хайруллин, Коромыслов) – 13:48 (5x5)    

Как сообщает пресс-служба СКА, Павел стал 22-м армейским голкипером, на чьём счету есть «сухарь» в КХЛ. Во всей лиге только у «Торпедо» большее число голкиперов играло «на ноль» – 23.

Напомним, СКА занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда Романа Ротенберга набрала 44 очка за 34 матча. В следующей игре армейцы на домашнем льду встретятся с «Локомотивом» 17 декабря. Игра начнётся в 19:30 мск.

Ранее об игре санкт-петербургского клуба в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги высказался трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко.

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