Только у одной команды КХЛ большее число голкиперов сыграло «на ноль», чем у СКА

Вратарь СКА Павел Мойсевич во встрече с «Барысом» (1:0) впервые сыграл «на ноль» в форме армейского клуба.

Как сообщает пресс-служба СКА, Павел стал 22-м армейским голкипером, на чьём счету есть «сухарь» в КХЛ. Во всей лиге только у «Торпедо» большее число голкиперов играло «на ноль» – 23.

Напомним, СКА занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда Романа Ротенберга набрала 44 очка за 34 матча. В следующей игре армейцы на домашнем льду встретятся с «Локомотивом» 17 декабря. Игра начнётся в 19:30 мск.

Ранее об игре санкт-петербургского клуба в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги высказался трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко.