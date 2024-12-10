«Мичков открывает для себя новый мир». Фетисов — о драке Матвея в матче НХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался об участии российского нападающего «Филадельфии Флайерз» Матвея Мичкова в драке в игре с «Ютой» (2:4).

«Сам эпизод не видел, сложно комментировать, из-за чего произошла драка, правильно ли повёл себя Матвей. Но это в любом случае часть игры. Матвей открывает для себя новый мир, где на каждом игровом отрезке нужно показывать максимум. Хочется верить, все эти события в его первом сезоне помогут ему прогрессировать в дальнейшем», — приводит слова Фетисова «ВсеПроСпорт».

Напомним, за несколько секунд до конца матча во время одной из атак «Филадельфии» канадский форвард «Юты» Барретт Хэйтон цеплял Мичкова, находясь у него за спиной. Россиянин не стал терпеть такого поведения со стороны соперника и немедленно ввязался с ним в драку. В какой-то момент Мичков нанёс мощный удар Хэйтону кулаком в голову, за что получил удаление 2+10, а канадец был оштрафован на две минуты.