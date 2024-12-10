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«Авангард» обменял нападающего Яремчука в «Сочи»

«Авангард» обменял нападающего Яремчука в «Сочи»
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«Авангард» обменял нападающего Александра Яремчука в «Сочи» на денежную компенсацию. Об этом сообщает пресс-служба омского клуба.

Напомним, 25-летний Яремчук в нынешнем сезоне провёл 29 матчей, в которых отдал пять результативных передач. Всего в КХЛ на счету Яремчука 253 матча, в которых нападающий набрал 81 очко — забросил 37 шайб и отдал 44 результативные передачи.

Отметим, что форвард пополнил омский клуб в прошлое межсезонье, перейдя из подмосковного «Витязя».

«Авангард» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 32 очка за 33 матча. В следующем матче омичи сыграют с «Сибирью» в гостях 17 декабря.

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