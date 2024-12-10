Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сергей Гимаев назвал лучшего легионера в КХЛ на данный момент

Сергей Гимаев назвал лучшего легионера в КХЛ на данный момент
Комментарии

Бывший защитник, комментатор и хоккейный эксперт Сергей Гимаев считает нападающего «Салавата Юлаева» Джоша Ливо лучшим легионером в Континентальной хоккейной лиге на данный момент.

«Ливо — лучший легионер у нас сейчас в Континентальной хоккейной лиге. Он может создать момент из ничего, и для того, чтобы забросить шайбу, ему много шансов не надо. Хмелевски, Ремпал и Тодд — вот это фундаментальная сила «Салавата Юлаева», — сказал Гимаев в эфире шоу «Кинопоиска» «Хороший хоккей».

В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги 31-летний Ливо сыграл 29 матчей, в которых забросил 17 шайб и отдал 15 результативных передач.

Материалы по теме
Эксклюзив
Американец из «Торпедо» назвал игрока, против которого было сложнее всего играть в КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android