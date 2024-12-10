Сергей Гимаев назвал лучшего легионера в КХЛ на данный момент

Бывший защитник, комментатор и хоккейный эксперт Сергей Гимаев считает нападающего «Салавата Юлаева» Джоша Ливо лучшим легионером в Континентальной хоккейной лиге на данный момент.

«Ливо — лучший легионер у нас сейчас в Континентальной хоккейной лиге. Он может создать момент из ничего, и для того, чтобы забросить шайбу, ему много шансов не надо. Хмелевски, Ремпал и Тодд — вот это фундаментальная сила «Салавата Юлаева», — сказал Гимаев в эфире шоу «Кинопоиска» «Хороший хоккей».

В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги 31-летний Ливо сыграл 29 матчей, в которых забросил 17 шайб и отдал 15 результативных передач.