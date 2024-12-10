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«Я всегда открыт для предложений». Андрей Марков — о возможной работе в «Монреале»

«Я всегда открыт для предложений». Андрей Марков — о возможной работе в «Монреале»
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Бывший защитник «Монреаль Канадиенс», чемпион мира, трёхкратный чемпион России Андрей Марков заявил, что готов к работе в системе канадского клуба.

«Я всегда открыт для предложений. Когда я летел сюда с маленьким сыном, мне хотелось показать ему всё это. Он был в восторге, а мне важнее, чтобы ему понравилось. В общем, я готов к любым приглашениям и предложениям.

Мой сын тоже играет в хоккей. Кто знает, может, «Монреаль» когда-нибудь выберет его на драфте. Время покажет», — приводит слова Маркова RG.

Андрей Марков провёл 990 матчей в составе «Монреаль Канадиенс». В этих матчах экс-защитник набрал 572 (119+453) очка.

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