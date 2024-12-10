Двукратный обладатель Кубка Гагарина оценил игру голкипера «Трактора» Фукале

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Потапов оценил игру голкипера «Трактора» Зака Фукале в последних матчах сезона.

«На старте чемпионата Фукале творил что-то невообразимое. Сейчас он не подводит команду, не допускает фатальные ошибки, но он не выручает в тех моментах, в которых мы привыкли, что он будет выручать», — приводит слова Потапова сайт КХЛ.

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги 29-летний голкипер сыграл 25 матчей, в которых одержал 14 побед с 92,4% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,07.

На данный момент «Трактор» занимает первое место в таблице Восточной конференции КХЛ с 48 очками после 35 матчей.