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Андрей Николишин рассказал об ошибках в игре защитника «Салавата Юлаева» Панина

Андрей Николишин рассказал об ошибках в игре защитника «Салавата Юлаева» Панина
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Президент Федерации хоккея Москвы, чемпион мира 1993 года и бронзовый призёр Олимпийских игр Андрей Николишин высказался об игре защитника «Салавата Юлаева» Григория Панина.

«В обороне Гриша часто допускает какие-либо ошибки. Он всегда славился тем, что он был очень жёсткий, действовал на грани фола, любил хитовать. Сейчас эта страсть ушла, потому что слишком много удалений было с его стороны. Видимо, в разговоре с тренерским штабом его попросили поумерить чуть-чуть пыл. И сейчас мы видим, как часто в позиционной обороне Григорий ошибается», — сказал Гимаев в эфире шоу «Кинопоиска» «Хороший хоккей».

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