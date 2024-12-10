Андрей Николишин рассказал об ошибках в игре защитника «Салавата Юлаева» Панина

Президент Федерации хоккея Москвы, чемпион мира 1993 года и бронзовый призёр Олимпийских игр Андрей Николишин высказался об игре защитника «Салавата Юлаева» Григория Панина.

«В обороне Гриша часто допускает какие-либо ошибки. Он всегда славился тем, что он был очень жёсткий, действовал на грани фола, любил хитовать. Сейчас эта страсть ушла, потому что слишком много удалений было с его стороны. Видимо, в разговоре с тренерским штабом его попросили поумерить чуть-чуть пыл. И сейчас мы видим, как часто в позиционной обороне Григорий ошибается», — сказал Гимаев в эфире шоу «Кинопоиска» «Хороший хоккей».